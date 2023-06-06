استطلاع: تراجع التأييد الألماني لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي اليوم الاثنين، تراجع تأييد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بين المواطنين الألمان.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته قناة "إيه.آر.دي" الألمانية العامة اليوم الإثنين، أن نصف الذين شملهم الاستطلاع فقط يؤيدون على المدى الطويل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا أن التأييد الألماني تراجع بمقدار ست نقاط مئوية مقارنة بشهر فبراير الماضي.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد انفراتست ديامب، فإن 37٪ من الألمان يعارضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن أوكرانيا دولة مرشحة رسميا منذ صيف عام 2022.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري بين 30 و31 مايو الماضي، 1302 ناخب مؤهل في ألمانيا.