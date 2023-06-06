استطلاع: تراجع التأييد الألماني لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي يوم الاثنين، تراجع تأييد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بين المواطنين الألمان.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته قناة "إيه.آر.دي" الألمانية العامة يوم الاثنين، أن نصف الذين شملهم الاستطلاع فقط يؤيدون على المدى الطويل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا أن التأييد الألماني تراجع بمقدار ست نقاط مئوية مقارنة بشهر فبراير الماضي.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد انفراتست ديامب ، فإن 37% من الألمان يعارضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن أوكرانيا دولة مرشحة رسميا منذ صيف عام 2022.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري بين 30 و31 مايو الماضي، 1302 ناخب مؤهل في ألمانيا.

وجري طرح السؤال التالي على المشاركين: "يرجى توضيح ما إذا كنت تميل إلى الموافقة أو عدم الموافقة على الآراء التالية بشأن الاتحاد الأوروبي"، وتنص أحد العبارات على ما يلي:"على المدى الطويل، هل ينبغي قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة التي تسبق منتدى أوروبا على شبكة تلفزيون "في دي أر" الألمانية، وهو بث مباشر لجلسة نقاش مائدة مستديرة من المقرر أن تحضرها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وأظهر الاستطلاع زيادة عامة في الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قال 38% من المشاركين إنهم يريدون أن تعمل الدول الأعضاء بشكل أكثر استقلالية عن الاتحاد الأوروبي، بزيادة 16% عن عام 2020.

ويؤيد حوالي الثلث فقط توثيق التعاون وزيادة قوى الاتحاد الأوروبي، بينما كان يؤيد ذلك أغلبية مطلقة قبل ثلاثة أعوام فقط.

وفي الوقت الحالي، يعتقد 26% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن ألمانيا تميل إلى الاستفادة من عضوية الاتحاد الأوروبي، بما يقل 14 نقطة مئوية عن عام 2020. ومع ذلك، تعتقد نسبة كبيرة بلغت 41%، أن هناك مزايا وعيوب على حد سواء للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، انخفض الدعم لفكرة إنشاء جيش مشترك للاتحاد الأوروبي، حيث أيد واحد فقط من كل اثنين من الألمان الفكرة، مقارنة بـ 62% في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2019.