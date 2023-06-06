إقبال كبير على تذاكر إياب نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد

شهدت الساعات الأخيرة إقبالًا كبيرًا على عمليات شراء تذاكر مباراة الإياب من الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يجمع بين الأهلي والوداد المغربي.

الأهلي انتصر على الوداد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري الأبطال، فيما تقام مباراة الإياب الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وأوشكت التذاكر التي طرحتها اللجنة المنظمة على على النفاد، ويتبقى 5 آلاف تذكرة سيتم طرحها في الفترة القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد النهائي استنفار أمنيي لم يسبق له مثيل ليلة ويوم المواجهة داخل الدار البيضاء، على آن يتواجد بالملعب ومحيطه أكثر من 3 آلاف رجل أمن.

كما جرى تشكيل وحدات خاصة لضبط التذاكر المزورة، بينما لم يتم السماح لأصحاب بطاقات الاشتراك الموسمية باستعمالها لحضور هذه المباراة.