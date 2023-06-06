عدد المشتركين الكوريين في خدمات الجيل الخامس من الاتصالات يتجاوز 30 مليونا

تجاوز عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة بكوريا الجنوبية 30 مليونا، بحسب ما أوردته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، اليوم، أن عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس بلغ 30 مليونا و23 ألفا في نهاية أبريل الماضي، مشيرا إلى أن عدد أولئك المشتركين ظل يزداد بواقع نحو 10 آلاف شهريا منذ النصف الثاني من العام الماضي، ثم بواقع نحو 20 ألفا شهريا منذ مطلع هذا العام.

وأضاف التقرير أن عدد المشتركين في خدمات "إل تي إي" بلغ 46 مليونا و311 ألفا، بزيادة قدرها 316 ألفا بالمقارنة مع الشهر الأسبق، وهو ما يعتبر ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع أواخر شهر مارس الذي شهد زيادة بواقع 29 ألفا بالمقارنة مع الشهر الأسبق.

وجاء في التقرير إن زيادة عدد المشتركين في خدمات "إل تي إي" للهواتف المحمولة، لعبت دورا رئيسيا في زيادة إجمالي عدد المشتركين في خطوط "إل تي إي"، حيث بلغ عدد المشتركين 12 مليونا و692 ألفا، بزيادة قدرها 261 ألفا بالمقارنة مع الشهر الأسبق.

ومن بين إجمالي عدد المشتركين الجدد في خدمات الهواتف كان هناك 399 ألفا من هواتف الشبكات الافتراضية المتنقلة، و701 ألف من هواتف شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث.