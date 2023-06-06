 شخص معرض للسقوط من جسر يتسبب في توقف خطوط السكة الحديد وحركة الشحن بنهر الماين - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 10:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

شخص معرض للسقوط من جسر يتسبب في توقف خطوط السكة الحديد وحركة الشحن بنهر الماين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:22 ص

 

تسبب شخص معرض لخطر السقوط من جسر في مدينة فرانكفورت الألمانية إلى عملية واسعة النطاق تم خلالها إجلاء 450 شخصا من قطار فائق السرعة أمس الاثنين.

وأعلنت قوات الإطفاء ليلة الاثنين/الثلاثاء، أن الشخص شوهد على جسر ماين-نيكار بعد ظهر أمس.

وتم إغلاق خطوط السكك الحديدية المارة بالجسر، وكذلك خطوط الترام الموجودة أسفل الجسر. كما توقفت حركة الشحن في نهر الماين.

وأدى إغلاق مسار السكك الحديدية إلى إجلاء حوالي 450 شخصا من قطار فائق السرعة، بعد توقف مكيف القطار عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائي.

وتم استئناف حركة النقل على نهر الماين في وقت مبكر من مساء أمس.

وقالت الشرطة إنه تم إبعاد الشخص الذي كان على الجسر من المكان حوالي الساعة الواحدة صباح الثلاثاء. وتواجد في الموقع حوالي 100 فرد من أفراد الطوارئ. كما تم استدعاء وحدات الإنقاذ النهرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك