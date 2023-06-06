مراقبو البوندستاج: القواعد الخاصة بالدخل الإضافي للمشرعين ليست كافية

أفادت منظمة تروج لمزيد من الشفافية في الحياة السياسة بأن القواعد الأكثر صرامة بشأن الكشف عن الدخل الإضافي لأعضاء مجلس النواب التابع للبرلمان الألماني (البوندستاج) ليست كافية.

وقالت ليزا بوهم من مجموعة "بوندستاج ووتش" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين اليوم الثلاثاء "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال من الممكن تشديدها".

ويجب أن يبلغ أعضاء البرلمان عن أي دخل إضافي أقل من ألف يورو (1.069 دولار) في الشهر، أو ثلاثة آلاف يورو في العام. وقالت إن هناك حاجة أيضا إلى هيئة اختبار مستقلة.

وقامت المنظمة ومجلة "دير شبيجل" الألمانية بالتحقق من الدخل الإضافي لأعضاء البرلمان الـ736 في هذه الدورة الانتخابية، ووفقا لمبادرة الشفافية، وصل الدخل الإضافي إلى نحو 25 مليون يورو، ومع ذلك، قالت المجلة إنه من الصعب مقارنة الأرقام.

وفي ألمانيا، يتم السماح لأعضاء البرلمان بكسب المال بعيدا عن واجباتهم السياسية، إلا أن وظيفتهم في البوندستاج يجب أن تكون محور حياتهم العملية.