السيول تجتاح مدن جنوبي أوكرانيا بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا

أجلت السلطات مئات الأشخاص من التجمعات السكنية على امتداد القطاع الجنوبي من نهر دنبيرو في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بعدما تدفقت المياه من سد نوفا كاخوفكا المتصدع، وغمرت الشوارع والميادين.



وأدى انهيار حاجز على الطرف الجنوبي لخزان كاخوفكا الضخم إلى تدفق السيول، مما يفاقم مأساة آلاف المحاصرين على خطوط المواجهة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وفقا لوكالة رويترز.



وتسيطر روسيا على الضفة اليسرى من نهر دنبيرو والسد بينما تسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى. ويلقي كل طرف مسؤولية ذلك الضرر على الآخر.



وتُظهر لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتحقق رويترز من صحتها بشكل مستقل، الفيضان الشديد ببلدة نوفا كاخوفكا، التي تسيطر عليها روسيا، بجوار السد.



وقال رئيس البلدية، المعين من قبل موسكو، إن منسوب المياه ارتفع لأكثر من 11 مترا، وإن بعض السكان نقلوا إلى المستشفيات، دون الخوض في تفاصيل.



وقالت إدارة منطقة خيرسون، المعينة من قبل روسيا، إنها تجري استعدادات لعمليات إخلاء من ثلاث مناطق هي نوفا كاخوفكا وجولو برستن وأوليشكي. وتقع الأخيرتان على الجانب الآخر من مصب نهر دنيبرو قبالة خيرسون، العاصمة الإقليمية التي تسيطر عليها أوكرانيا.



وقال أولكسندر تولوكونيكوف وهو مسؤول كبير في الإدارة العسكرية الأوكرانية في خيرسون "أجلينا نحو ألف شخص. ولدينا نحو 50 حافلة تتنقل بين خيرسون والقرى المتضررة. ولدينا أربعة مواقع في خيرسون جاهزة (لاستقبال من يتم إجلاؤهم)".



ويمد السد أراضي زراعية أوكرانية شاسعة بالمياه في الجنوب وفي شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا فضلا عن تبريد محطة زابوريجيا للطاقة النووية.



ويمثل تصدع السد كارثة إنسانية جديدة حلت في وقت تستعد فيه أوكرانيا لشن هجوم مضاد لطرد القوات الروسية من أراضيها.