وجه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصيحة لكل الأزواج والزوجات، بعدم التسرع واللجوء إلى الطلاق، إلا بعد إغلاق جميع الطرق التي تؤدى إلى استقرار الأسرة، لافتا إلى أن الطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى.

وتابع خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «بلاش نتسرع عشان خراب البيوت ليس سهلا، وتحدث له عواقب كثيرة، لازم يتدخل أهل الخير العاقلين، اللي لهم في الحل والربط في المشكلات الزوجية، للإصلاح».

وأكمل: «لو وصلنا إلا أن مفيش حد عارف يحل، نروح دار الإفتاء وهى اللي تتعامل مع كل الحالات بسرية تامة، حتى وإن كانت بعض الأمور تتدخل رعاية طبية نفسية فيتم هذا على الفور في سرية تامة، حتى تعود الأمور إلى حالها وتستقر الأسرة».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

