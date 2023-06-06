فنانو هوليوود يخشون مزاحمة الذكاء الاصطناعي ويبحثون عن ضوابط

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن نجوم صناعة الفن والسينما في هوليوود بالولايات المتحدة يخشون من منافسة تقنيات الذكاء الاصطناعي ويعتبرونها تهديدا لصورتهم الذهنية في أعين وعقول جماهيرهم وعشاقهم.

وأوضحت الصحيفة -في ملحقها الثقافي الصادر اليوم الاثنين- أن وكلاء الفنانين في هوليوود ومديري أعمالهم باتوا أكثر حرصا على وضع بنود في عقود النجوم تتعلق بحدود اعتماد شركات الإنتاج السينمائي على محاكيات الذكاء الاصطناعي للأبطال الحقيقيين تضمن عدم المساس بصورة النجوم الذهنية عند تقليدهم بمحاكيات الذكاء الاصطناعي أو أن يأتي اليوم الذي ينافس فيه "توم كروز الاصطناعي" ذلك الـ"توم كروز الحقيقي".

وأكدت نقابات العاملين في مجال السينما في هوليوود أن الذكاء الاصطناعي قد بات بديلا مهددا للاعتماد على الإنسان في إنتاج الأفلام والمواد المصورة، وأن وظائف عديدة في مجال بدلاء المشاهد الخطرة والمعارك والمكياج والخدع الفنية ومنتجي مشاهد الدمار -بما في ذلك الفنيون ومصممو المعارك وبناؤو الديكورات- قد بات الطلب عليها متناقصا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة كتاب السيناريو في هوليوود تواصل احتجاجاتها التي بدأت منذ شهر تقريبا ما لم يتم وضع ضوابط بحلول نهاية الشهر الجاري تقنن لشركات الإنتاج حدود الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام بما يضمن الحياة للإبداع البشري الخلاق.