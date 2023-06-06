إسبانيا تهاجم دعوة فرنسا لإعادة فتح خطة الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة

قالت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، إن الخضوع لدعوة فرنسا بإعادة فتح خطة الاتحاد الأوروبي بشأن توسيع نطاق الطاقة المتجددة، سيكون "اختبارا خطيرا للغاية" من شأنه أن يعرض للخطر قدرات صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن فرنسا تضغط حاليا على الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والسويد، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للكتلة الأوروبية، لضمان وجود دور أكبر للطاقة النووية لتحقيق الأهداف المناخية للتكتل لعام 2030.

وقد أدى ذلك إلى إثارة غضب عدد من الدول، من بينها ألمانيا، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي، الذي توصل إلى اتفاق بشأن القواعد في مارس الماضي.