30 قتيلا على الأقل وتشرد الآلاف جراء الأمطار الغزيرة في هايتي

قالت وكالة حكومية معنية بالاستجابة للكوارث في هايتي، اليوم الاثنين، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة النطاق، مطلع الأسبوع الجاري ، خلفت ما لا يقل عن 30 قتيلا، وتسعة في عداد المفقودين، وتشريد اكثر من 13ألفا و 300 شخص.

وقال مكتب الحماية المدنية، إن الطقس السيء تسبب في تضرر ما لا يقل عن 7475 أسرة، كما غمرت المياه ما لا يقل عن 7500 منزل في عدة إدارات إقليمية.

وتعد مدينة ليوجان، الواقعة جنوب عاصمة هايتي بورت أو برنس، الأكثر تضررا.

وقال جيري تشاندلر، رئيس مكتب الحماية المدنية في ليوجان، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة على الأقل في المدينة.