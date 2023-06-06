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مايك بنس يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأمريكية

واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 9:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 9:09 ص
قدم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الاتحادية يوم الاثنين، مما يضفي الطابع الرسمي على محاولته ليصبح رئيسا.

ومن المتوقع أن يعلن بنس ترشحه علنا يوم الأربعاء.

ويتنافس الجمهوري البالغ من العمر 63 عاما مع رئيسه السابق دونالد ترامب على نيل ترشيح الحزب. وكان بنس نائبا لترامب من عام 2017 حتى مغادرته البيت الأبيض بعد هزيمته في عام 2020.

وعمل بنس لسنوات كرجل ثان مخلص لترامب. لكن العلاقة توترت بينهما جراء الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر 2024.

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