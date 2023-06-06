 نتنياهو يؤكد أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث الحدود المصرية الإسرائيلية - بوابة الشروق
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نتنياهو يؤكد أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث الحدود المصرية الإسرائيلية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 12:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 12:50 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

‎وقد أكد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.


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