لافروف: الغرب يحاول فتح جبهة ثانية ضد روسيا ولن نتبع القواعد التي تفرضها واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب يتطلع دائما إلى فتح جبهة ثانية أو حتى ثالثة ضد روسيا، بما في ذلك في آسيا الوسطى، لافتا إلى أن موسكو لن تتبع القواعد التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف خلال زيارة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، الاثنين، أن "الغرب يبحث باستمرار عن اتجاهات إضافية يمكن من خلالها إثارة غضب روسيا وفتح الجبهتين الثانية والثالثة، بما في ذلك في آسيا الوسطى"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف أن "روسيا مصممة على عدم اتباع القواعد التي تفرضها واشنطن".