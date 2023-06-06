 لافروف: الغرب يحاول فتح جبهة ثانية ضد روسيا ولن نتبع القواعد التي تفرضها واشنطن - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 7:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

لافروف: الغرب يحاول فتح جبهة ثانية ضد روسيا ولن نتبع القواعد التي تفرضها واشنطن

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 5:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 5:52 ص

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب يتطلع دائما إلى فتح جبهة ثانية أو حتى ثالثة ضد روسيا، بما في ذلك في آسيا الوسطى، لافتا إلى أن موسكو لن تتبع القواعد التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف خلال زيارة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، الاثنين، أن "الغرب يبحث باستمرار عن اتجاهات إضافية يمكن من خلالها إثارة غضب روسيا وفتح الجبهتين الثانية والثالثة، بما في ذلك في آسيا الوسطى"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف أن "روسيا مصممة على عدم اتباع القواعد التي تفرضها واشنطن".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك