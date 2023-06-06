مدير الأمن العام السعودي يبحث استعدادات قوات أمن الحج لتأمين ضيوف الرحمن

ترأس مدير الأمن العام السعودي رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمن العام بجدة، اجتماع قيادة قوات أمن الحج؛ لبحث استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لنسكهم.

وأكد الفريق البسامي، أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة، ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بما ينسجم مع توجيهات القيادة، وما توفره المملكة من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".

واستعرض الفريق البسامي - خلال الاجتماع - الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة وسبل تنفيذها، وأهمية إدخال الأنظمة التقنية المستحدثة هذا العام في جميع الخدمات التي تقدمها قوات أمن الحج، لاسيما ما يتعلق منها بالتحقق من حصول ضيوف الرحمن على تصاريح الحج داخل المشاعر المقدسة وتوثيق هوية المخالفين، والتعامل معهم وفق الأنظمة والتعليمات.