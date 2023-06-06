أوكرانيا تطالب بطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي

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وصفت أوكرانيا تدمير سد كاخوفكا في جنوب البلاد بأنه "أكبر كارثة يسببها الإنسان منذ عقود".

وحذر أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف اليوم الثلاثاء، من أن مئات الآلاف سيتضررون من العواقب السلبية للحادث على مدار السنوات المقبلة.

ووصف يرماك روسيا بأنها "دولة إرهابية" تنقل حربها ضد أوكرانيا إلى مستوى جديد، وقال: "اليوم، تشكل روسيا تهديدا عالميا".

وأضاف أنه يتعين أن تخسر روسيا مقعدها في مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن روسيا واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي تملك حق النقض (الفيتو).

وأدان وزير الخارجية ديمترو كوليبا الهجوم الذي استهدف السد ومحطة الطاقة الكهرومائية في الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة خيرسون، ووصفه بأنه "جريمة مروعة شنيعة".

وغرد كوليبا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ربما تكون أكبر كارثة تكنولوجية تشهدها أوروبا منذ عقود"، وهي تعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.

ورفض الوزير اتهامات موسكو لكييف بأنها مسئولة عن تدمير السد.