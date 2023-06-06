أوكرانيا تتهم روسيا بإرهاب الدولة في محكمة العدل الدولية في لاهاي

اتهمت أوكرانيا، روسيا بإرهاب الدولة أمام أعلى محكمة أممية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تدمير سد كاخوفا في منطقة خيرسون المتنازع على السيطرة عليها كان هجوما موجها هدد السكان المحليين.

وجاءت التعليقات خلال بداية جلسات الاستماع، بشأن دعوى أوكرانيا ضد روسيا منذ 2014، التي رفعتها في 2017، قبل الحرب الحالية بوقت طويل.

وقال مبعوث وزارة الخارجية الأوكرانية أنطون كورينيفيتش لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، إن الهجوم على السد قد يسفر عن دمار بيئي شديد.

وأضاف أن أعمال روسيا تمثل إرهاب دولة.

وألقت روسيا باللائمة على مخربين أوكرانيين.

واتهم المبعوث الأوكراني، خلال الجلسة روسيا بشن حملة ممنهجة ضد أوكرانيا وشعبها وثقافتها، وذكر أن الحرب بدأت في 2014 بدونباس والقرم.

وأضاف ممثل كييف: "كان الماضي بمثابة تمهيد".

وأشار إلى أنه كان واضحا منذ الحرب الروسي في فبراير 2022، أن روسيا ترغب في محو هوية أوكرانيا في كل مكان.

وتتهم كييف، روسيا بدعم الانفصاليين في دونباس بالسلاح والمال، وقمع السكان غير الروس في القرم، وبالتالي انتهاك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي أقرتها الأمم المتحدة، وتنفي موسكو هذه الاتهامات.

كما تم اتهام روسيا بإسقاط طائرة الركاب الماليزية التي كانت في رحلتها رقم "إم إتش 17" فوق شرقي أوكرانيا في يوليو 2014، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا.

وتم إسقاط الطائرة (من طراز بوينج) التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرقي أوكرانيا بصاروخ روسي مضاد للطائرات.

وسيدلي ممثلو روسيا القانونيون بعد غد الخميس بدفوعهم في المحكمة، ولم يُعرف بعد متى سيصدر الحكم.

ويشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا.