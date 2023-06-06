أبدى المخرج يسري نصر الله، رأيه بشان مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، قائلًا إنه لم يشاهد سوى مقتطفات من العمل.



وقال خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء: «جعفر العمدة مش الدراما اللي أتفرج عليها وأنتعش، واللي دهشني إن اللي عاملين المسلسل والممثلين مصدقين هما بيعملوا إيه».



وعن قول الإعلامية بأن ما يخرج من القلب يصل إلى قلب الناس، عقب: «يمكن معرفش، بس موصلش قلبي، أنا معنديش قلب أساسًا، دلوقتي أحرجتيني كفاية بأسئلتك».



وبسؤاله عن استحقاق محمد رمضان للقب «نمبر وان»، استطرد: «أكيد محمد نمبر وان في السينما والتليفزيون، بس يعني إيه نمبر وان؟ نادية الجندي كانت نمبر وان في لحظة معينة».



ونوه أن السؤال يجب أن يكون مرتبطًا بسبب كون رمضان «نمبر وان» في الوقت الراهن، راويًا أنه كان حريصًا على مشاهدة أفلام نادية الجندي في السينما، برفقة المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، ومجموعة أصدقاء آخرين.



وأشار إلى أنهم كانوا يشاهدون الفيلم في حفلة الساعة 3 أو 6 مساء، موضحًا أنهم لاحظوا بأن معظم جمهور تلك الأفلام سيدات مقهورات ترين في «الجندي» سيدة قوية وجذابة جدًا.



واستطرد: «محمد رمضان لما نيجي نفكر، هنلاقي مين بيتفرج عليه، الرجل المقهور اللي بالنسبة له رمضان بطل مغوار متجوز 4».





