قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.

وأضافت القيادة على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق».

وبثت وسائل إعلام، لقطات توثق آثار تفجير سد نوفا كاخوفكا.

ونقلت وكالة «تاس» عن مصدر مطلع لم تذكر هويته، إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

وأضافت تاس: «انهار سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون بسبب الأضرار التي لحقت به، وغمرت المياه الأراضي، أفادنا بذلك مصدر في الحكومة، وقال: "لم يستطع السد التحمل وانهار وبدأت الفيضانات"».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا، المعين من جانب موسكو قوله، إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.

وتبادلت القوات الأوكرانية والروسية الاتهامات بتفجير سد نوفا كاخوفكا الضخم، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية بجنوب أوكرانيا، مشيرة إلى أن تفجيره تسبب بفيضان من المياه عبر منطقة الحرب.

وكان بناء السد، الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا وطوله 3.2 كيلومتر، قد أنجز في عام 1956 على نهر دنيبرو كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وشكل السد خلفه بحيرة بحجم مماثل تقريبًا لبحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا الأميركية، كما أنها تزود شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، بالمياه، وإلى محطة زابوريجيا النووية، التي تخضع أيضًا للسيطرة الروسية.