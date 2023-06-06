رئيس شئون الحرمين يؤكد الحرص على توفير بيئة صحية آمنة لأداء الحج

أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص الرئاسة على توفير بيئة صحية آمنة في الحرمين الشريفين؛ لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، وسط أجواء صحية آمنة خالية من أي أوبئة.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الرئاسة العامة لشئون الحرمين بالشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية، تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة (2023)، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "بيئتنا طاهرة".

وأوضح الدكتور السديس، أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعد من أكبر منظومة تعقيم في العالم حيث لديها أكثر من 1450 معدة وأداة من ربوتات ذكية وأجهزة رقمية وإلكترونية ومضخات تحمل على الظهر ومعقمات خاصة بالأيادي لتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

ومن جانبه، استعرض مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية برئاسة شؤون الحرمين حسن السويهري الجهود البيئية المبذولة في المسجد الحرام، مشيرًا إلى حرص الرئاسة على تطبيق أعلى المعايير البيئية في المسجد الحرام وجعل بيئة المسجد الحرام بيئة آمنة وصحية وخالية من الأوبئة.

وبدوره، استعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس أحمد القرني، جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في الحفاظ على البيئة، مؤكدًا دعم الوزارة لجميع البرامج البيئية وسبل المحافظة عليها وتعمل بتكامل وتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق أهدفها، لافتًا إلى وجود عدد من المشاريع تعمل عليها الوزارة في العاصمة المقدسة.