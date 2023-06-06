جارديان: هل بدأ الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية؟

تساءلت صحيفة "جارديان" البريطانية عما إذا كان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في حربها مع روسيا، معتبرة أن تزايد النشاط العسكري على طول الخطوط الأمامية يشير إلى أن ما اسمته بـ"معركة الربيع- الصيف" العسكرية دخلت مرحلة جديدة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها إنه على مدار أسابيع كان الجيش الأوكراني يجري "تشكيل" أو عمليات تكتيكية حول الخطوط الأمامية الواسعة الممتدة لمسافة 600 ميل، من الجنوب إلى الشمال الشرقي.

وبحسب "جارديان"، يتمثل الهدف من ذلك في القضاء على الإمكانات العسكرية لروسيا، لافتة إلى أن الوحدات الأوكرانية استخدمت طائرات بدون طيار "درونز" هجومية لتدمير دبابات ومواقع القوات الروسية خلال مهام ليلية.

كما كانت هناك ضربات بعيدة المدى على مستودعات الأسلحة والوقود. واستخدمت كييف صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لاستهداف مدن واقعة تحت سيطرة روسيا في شرق أوكرانيا، مثل لوجانسك، وكذلك مينائي ماريوبول وبيرديانسك.

ورأت الصحيفة البريطانية أن الهجوم المضاد الأوكراني قد بدأ، مشيرة إلى أنه في مساء يوم الأحد، بدا أن الجيش الأوكراني تقدم في عدة اتجاهات، وكانت هناك تقارير بتصعيد هائل في القتال على طول الخطوط الأمامية في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا.

ومع ذلك، لم يصدر تأكيد من المسؤولين الأوكرانيين يفيد بأن الهجوم المضاد – الذي يجرى التخطيط له منذ شهور – بدأ بالفعل.

في المقابل، تؤكد الحكومة الأوكرانية على الحاجة لسرية العمليات. وفي نهاية الأسبوع الماضي، نشر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف مقطع فيديو يظهر فيه الجنود يضعون أصابعهم على أفواههم.

ويقول القادة الأوكرانيون إن مصطلح الهجوم المضاد مبالغ فيه. وبدلا من ذلك، يتحدثون عن معركة عسكرية للربيع والصيف تمتد حتى سبتمبر المقبل، وربما بعد ذلك بكثير.

وبحسب "جارديان"، يبدو أن هذه المعركة قد دخلت مرحلة نشطة جديدة.

ورأت الصحيفة البريطانية أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت ستنجح، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت على ما يبدو هجمات استقصائية، في محاولة للعثور على نقاط الضعف واختراق الخطوط الروسية، وأن الهدف الاستراتيجي لكييف يتمثل في قطع الممر البري لروسيا في جنوب أوكرانيا.

وبحسب المدونون العسكريون الروس، شنت أوكرانيا ليلا هجوماً غرب مدينة فوهليدار، وقرب الحدود الإدارية بين إقليمي دونيتسك وزابوريجيا.

وفي الوقت نفسه، بدا أن الجنود الأوكرانيين استعادوا أراض قرب مدينة باخموت، حيث احتدم القتال منذ شهور.

وقال يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، إن القوات الأوكرانية تسيطر الآن على بيرخيفكا شمال باخموت، واصف هذا التطور بـ"مخزي".

ولم تتغير الخطوط الأمامية إلى حد كبير منذ نوفمبر 2022، عندما نفذت أوكرانيا هجمات مضادة ناجحة، واستعادة مدينة خيرسون الجنوبية، وتقريباً كل إقليم خاركيف في الشمال الشرقي.