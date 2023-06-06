الحكم بسجن رجلين في تهمة الاعتداء على أحد أقارب زوجة الرئيس الفرنسي

أصدرت محكمة فرنسية يوم الاثنين حكما بسجن رجلين بعد الهجوم على أحد أقارب بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، على هامش مظاهرة ضد إصلاحات نظام التقاعد الحكومية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المحكمة في مدينة أميان بشمالي فرنسا أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 24 و 30 شهرا، مع ايقاف تنفيذ نصف المدة، على الرجلين يوم الاثنين. وتم تبرئة مدعى عليه ثالث.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى في منتصف مايو الماضي مقابلة تلفزيونية تم خلالها تنظيم مظاهرات في أميان ضد إصلاحاته التقاعدية، والتي تضمنت خطة رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64.

وعلى هامش المظاهرة، تعرض ابن شقيق السيدة الأولى للهجوم وأصيب بجروح في الرأس والذراع والساق. وهو، مثل بريجيت ماكرون، سليل عائلة ترونو التي تعمل في مجال صناعة الشيكولاته وتنحدر من مدينة أميان بشمال فرنسا.وهو يدير متجر لبيع الشيكولاته من العلامة التجارية في المدينة.

واتهمت بريجيت ماكرون المهاجمين بـ "الجبن والغباء والعنف" ودعت إلى الاحترام والتسامح.