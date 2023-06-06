خالد يوسف: خطر الإخوان لم ينتهِ وعلينا استكمال المشوار بحركة ثقافية

قال المخرج خالد يوسف، إن خطر جماعة الإخوان لم ينتهِ؛ بسبب استمرار «الفكرة»، مشيرًا إلى أهمية استكمال مشوار مجابهة الخطر بحركة ثقافية وفكرية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الشاهد»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الدولة نجحت في مواجهتهم أمنيًا، متسائلًا: «لكن أين أولادهم وتلاميذهم وكتبهم، المشوار طويل حتى تتخلص من التطرف الديني بشكل عام ولن ينتهي في عام أو عامين فقط».

وشدد على أهمية تربية الأجيال المقبلة وجدانيًا، وتنشئتهم على التذوق الفني ومشاهدة عروض الباليه والمسرح وسماع الموسيقى، مؤكدًا أن تلك البيئة تمنع نشأة إرهابي او إخواني جديد.

ولفت إلى أهمية الفكر في دحض فكر جماعة الإخوان وفقه أولوياتهم، مضيفًا: «علينا الرقي بحس الأطفال الإنساني، لما تربي ابنك يحضر أوبرا ويسمع مزيكا هل يمكن يطلع إرهابي في يوم من الأيام؟».

وأشار إلى أن الدور الأمني ليس كافيًا بمفرده في مجابهة هذا الخطر، مختتمًا: «يجب استكمال هذا المشوار بحركة ثقافية وفكرية، وتدخل القوى الناعمة المصرية في تلك المعركة، لأن سلاح الثقافة والفن من أهم الأسلحة التي لا تقل أهمية عن الأمن».