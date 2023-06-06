استقرار في ترتيب الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر

«شوجر دادى» يتصدر الإيرادات اليومية.. و«19 ب» يحتل المركز السادس منذ طرحه.. و«ساعة إجابة» يتذيل القائمة

يشهد شباك التذاكر استقرارا فى ترتيب الأفلام المتنافسة، حيث واصل فيلم «شوجر دادى»، صدارته للإيرادات، محققا أمس 191 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى أسبوع إلى 3 ملايين جنيه و636 ألفا.

وفيلم «شوجر دادى» الذى يناقش أزمة منتصف العمر، يشارك فى بطولته ليلى علوى، وبيومى فؤاد، وتامر هجرس، وحمدى الميرغنى، ومصطفى غريب، ومى الغيطى، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

فى المركز الثانى جاء فيلم «يوم 13» محققا 135 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 6 أسابيع عرض إلى 28 مليون جنيه و415 ألفا.

وفيلم «يوم 13» يعرض بتقنية 3D، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عزالدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارا لم تكن فى الحسبان، ويشارك فى البطولة دينا الشربينى، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغنى، وأروى جودة.

المركز الثالث حصل عليه فيلم «رهبة»، حيث حقق 51 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته فى أسبوع إلى مليون جنيه، و179 ألفا، وهو من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفى، وسماء إبراهيم.

وفى المركز الرابع جاء فيلم «بعد الشر»، محققا 44 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 6 أسابيع إلى 14 مليون جنيه و815 ألفا.

والفيلم بطولة على ربيع، الذى يجسد ضمن الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك فى البطولة ميرنا نورالدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وجاء فيلم «هارلى» فى المركز الخامس، محققا أمس، 41 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 6 أسابيع إلى 35 مليون جنيه و498 ألفا.

وفيلم «هارلى» الذى يقوم ببطولته محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومى عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير. فتدور قصة الفيلم، حول مهندس ميكانيكا محب للدراجات النارية، ويقوده ذكاؤه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.

وفى المركز السادس جاء فيلم «19 ب» محققا أمس، 21 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 5 أيام 163 ألف جنيه، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعى، وفدوى عابد، ومجدى عطوان.

وأحداث الفيلم تدور فى ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى المجنون، حتى يجد نفسه مجبرا على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

وفى المركز السابع جاء فيلم «ابن الحاج أحمد»، محققا 6 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 6 أسابيع إلى 12 ملايين جنيه و38 ألفا.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى تشويقى، حول شاب بسيط يتورط فى مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التى تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده فى التصدى لكل الشخصيات الإرهابية التى تواجهه.

الفيلم إخراج معتز التونى، قصة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محيى، ومحمد المحمدى، بمشاركة شادى أبوالسعود.

وجاء فيلم «مغامرات كوكو»، فى المركز الثامن محققا ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 6 أسابيع إلى 2 مليون جنيه و645 ألفا.

الفيلم من بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالى، نانسى صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبوليلة، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإخراج اسماعيل فاروق.

وتدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك دكتور فوزى (خالد الصاوى) المستشفى، ويدخل فى عداء مع كوكو (بيومى فؤاد) ، فيما تظهر (شيرين رضا) بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.

أما المركز الأخير فكان من نصيب فيلم «ساعة إجابة»، والذى حقق 527 جنيها، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 6 أسابيع إلى مليون جنيه و381 ألفا.

الفيلم إخراج مصطفى أبوسيف، فكرة أحمد شيكو، وتأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، وتدور أحداثه حول طفل فى الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطا كل مرة مع أسرة مختلفة فى مواقف مثيرة، تتعرض حياته فى بعضها للخطر.

يشارك فى البطولة سليم مصطفى، وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وأيتن عامر، ونجلاء بدر.

وكان فيلم «رمسيس باريس»، خرج من المنافسة على شباك التذاكر، الأربعاء الماضى، حيث تم رفعه من السينمات فى مصر، بعد 6 أسابيع عرض حقق خلالها 4 ملايين جنيه و323 ألفا، وكان آخر إيرادات حققها أمس الأول الأربعاء ألف جنيه و344 جنيها فقط.

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أصدر قرارا بسحب فيلم «رمسيس باريس»، من دور العرض، تنفيذا لحكم قضائى أصدرته المحكمة الاقتصادية لمصلحة الفنان الفرنسى بى بى ناصرى الذى أعلن تضرره من الفيلم نظرا لعدم حصوله على مستحقاته المادية عقب مشاركته فى العمل الذى صورت معظم مشاهدة فى باريس، وعند رفضه الاستمرار جرى الاستعانة بدوبلير لاستكمال المشاهد، واستخدمت مشاهد ناصرى فى الفيلم والإعلان الرسمى للعمل.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة أشخاص من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من المواقف الكوميدية، تصل ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

يشارك فى البطولة هيفاء وهبى، ومحمد سلام، ومصطفى خاطر، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، من تأليف كريم حسن بشير، ومحمود حجازى، وإخراج أحمد خالد موسى.