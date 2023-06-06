بعد ظهور "الحوت الجاسوس" من نوع "بيلوجا" قبالة الساحل السويدي، تساءلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن إمكانية توظيف الحيوانات في العمليات العسكرية.



وذكر تحليل نشرته المجلة الأمريكية أن الحوت الأبيض الذي وصفته بأنه "محبوب لدى الكرملين" ظهر على سطح المياه في السويد، الأمر الذي يسلط الضوء على الأدوار الخفية التي تلعبها الحيوانات في الشؤون العسكرية.



وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن النرويجيين أطلقوا على الحوت اسم "هفالديمير" عندما ظهر للمرة الأولى قبالة الساحل الشمالي للنرويج قبل حوالي 4 أعوام وتحديدا في أبريل 2019.



وقالت "فورين بوليسي" إن ظهور الحوت الأبيض قبال الساحل الجنوبي الغربي للسويد يسلط الضوء على العمل الاستثنائي للحيوانات العسكرية.



وأشارت المجلة إلى أنه لدى ظهور حوت بيلوجا في بحر النرويج عام 2019، بدا حينها أنه يبحث عن رفقة من البشر، لكن بمجرد اقتراب الصيادين النرويجيين منه، شاهدوا الحزام الموضوع عليه، وكان مكتوب عليه: "معدات سانت بطرسبرج"، بالإضافة إلى كاميرا من طراز "GoPro".



وقال أندرياس فالمان، مدير الأبحاث في حديقة حيوان كولماردين السويدية، للتلفزيون الوطني السويدي، إن الحوت الزائر ربما يكون "هفالديمير"، وأن الثدييات التي توظفها القوات المسلحة الروسية تدرب، على سبيل المثال، على "حراسة قاعدة بحرية أو سفن محددة، لكن يتعلق الأمر أيضًا بالعثور على كائنات مختلفة تحت سطح الماء".



وأشار تحليل "فورين بوليسي" إلى أن روسيا، كما الولايات المتحدة ودول أخرى، لديها تاريخ طويل في استخدام الحيوانات في العمليات العسكرية. وفي الواقع، تعمل الحيوانات التي تستخدمها القوات المسلحة في كل مكان بجد.



وقال التحليل إن الرومان قديما اعتقدوا بشكل سيء أن جبال الألب ستبقيهم في مأمن من الدخلاء، لكنهم لم يحسبوا إمكانية تجنيد الجنرال حنبعل للفيلة.



وبمساعدة ما يقرب من 40 فيلًا وأكثر من 30 ألف جندي، نجح الجنرال حنبعل ورجاله في عبور سلسلة الجبال والتقدم نحو روما.



وبالطبع كانت الخيول رئيسية في المعارك منذ بدأت الحروب. وبالرغم من أنها لا تزال تستخدم للأغراض الاحتفالية في الغالب، حولت معظم الكتائب المحمولة إلى ميكانيكية، حيث يتنقل الجنود على متن مركبات مثل ناقلات الجند المدرعة.



وكانت الكلاب – "المقاتلون ذو الأرجل الأربعة" – عنصرا أساسيا في الجهود الحربية، ولا توجد تقنية حتى الآن يمكنها فعل ما يمكنهم فعله.



وخلال الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال، انضمت الكلاب إلى حوالي 6 ملايين حصان وبغال وعشرات الآلاف من الخيول والجمال في الجهود الحربية. وحمل الحمام الرسائل بشكل أفضل مما عليه تكنولوجيا اليوم.



وأشار تحليل "فورين بوليسي" إلى أن الثدييات البحرية مثل "هفالديمير" ذكية وتستهدف الحياة تحت الماء، مما يجعلها لا غنى عنها للعمليات البحرية، على غرار الكلاب والخيول والحيوانات البرية الأخرى لعمليات الجيش. ومع ذلك، فإن دخولهم الخدمة العسكرية أحدث.



ومنذ ما يقرب من ستة عقود ونصف، دربت البحرية الأمريكية أسود البحر والدلافين قارورية الأنف لاستكشاف البيئة تحت سطح البحر، والبحث عن أهداف تهم الجيش، و"الاشتباك" مع تلك الأهداف، مما قد يعني تحديد موقع لغم، ربط أدوات التقاط لتمسك بالأشياء الموجودة تحت الماء حتى يمكن إزالتها.



وأطلق الاتحاد السوفيتي برنامجًا مشابهًا في أواخر السبعينيات، أي بعد ما يقرب من عقدين من قيام البحرية الأمريكية بذلك.



وفي هذا الوقت، بدأت البحرية الأمريكية في تدريب حيتان ليلوجا، التي يمكنها السباحة لمسافة أعمق وتعيش في مياه أكثر برودة من الدلافين أو أسود البحر، وفي وقت لاحق أضاف الاتحاد السوفيتي حيتان بيلوجا أيضًا.



وبالرغم من كونها ضرورية للعمليات العسكرية، لا تحظى "الحيوانات العسكرية" إلا بقدر ضئيل من الاعتراف. وكان كل من برنامجي الثدييات البحرية الأمريكية والسوفيتية سريا لفترة طويلة، لكن الكلاب و"الخيول العسكرية" معروفة جيدًا.