مياه الإسكندرية تتسلم 4 شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه

تسلم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالإسكندرية (4) شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لنظم إمداد المحطات وهي محطة مياه شرقي الإصدار الثاني، ومحطة مياه المنشية (٢) الإصدار الأول، ومحطة مياه المعمورة الإصدار الأول، ومحطة مياه النزهة الإصدار الثاني.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، في بيان اليوم الاثنين، إلى اعتماد اللجنة العليا للمياه بالإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة، وبتوقيع وزير الصحة والسكان.

وأكد المهندس أحمد جابر حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تفعيل وتطبيق منهجية سلامة ومأمونية المياه للحفاظ على الصحة العامة كأحد أهم عناصر الارتقاء بجودة المياه والخدمات المقدمة لجماهير المستهلكين، والذي تؤكده التقارير الواردة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل بالشركة أن خطط سلامة ومأمونية المياه تعد الضمان الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه والذي ينعكس بالإيجاب على كافة مؤشرات الأداء.

كما أشادت بدور ومجهودات فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه المتميز.

وأكد الدكتور أحمد الشامى مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه أن الفترة الماضية شهدت إنجازا باعتماد (٤) شهادات لسلامة ومأمونية المياه يرجع إلى تعاون وتكاتف جميع فرق العمل الداخلية بالشركة من الإدارات والقطاعات، كذلك الدور الفعال الذي تقوم به فرق العمل الخارجية المتمثلة في فرق عمل وزارة الصحة، والبيئة، والموارد المائية والري.

وفى نهاية اللقاء، تقدم المهندس أحمد جابر بالشكر والتقدير للإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة على دعمها الدؤب لخطط سلامة ومأمونية المياه حتى تكون موارد المياه آمنة ومستدامة، كما قدم خالص تحياته لقطاع المعامل وقطاعات الشركة بصفة عامة، متمنيا للشركة مزيدا من التقدم والازدهار.