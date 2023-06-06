 إحباط محاولة غسل 16 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب على المواطنين - بوابة الشروق
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إحباط محاولة غسل 16 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب على المواطنين

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 1:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 1:26 م

 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للاستثمارات العقارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس - لممارسته نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافا للحقيقة.

وتبين محاولة المتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق شرائه الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 16 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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