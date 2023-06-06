شرطة بلجيكا تداهم مكتب نائب أوروبي ضمن تحقيق في قضية فساد

قال محامي النائب البلجيكي بالبرلمان الأوروبي مارك تارابيلا إن الشرطة البلجيكية داهمت، اليوم الثلاثاء، مكتب النائب المشتبه بضلوعه في فضيحة فساد.

وقال المحامي مكسيم تولر إنه "أمر لا يصدق" أن تتم مداهمة مكتب موكله للمرة الأولى بعد شهور من اتهامه بالفساد في فضيحة المال مقابل النفوذ التي هزت البرلمان الأوروبي واشتهرت باسم "قطرجيت"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "موكلي طلب مداهمة مكتبه في إطار التحقيق لأنه بريء".

من جانبها، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن مكتب أندريا كوتسولينو وهو نائب آخر في البرلمان الأوروبي مشتبه بضلوعه في القضية تعرض أيضا لمداهمة اليوم الثلاثاء، لكن لم تتمكن "رويترز" من التأكد من ذلك على الفور.