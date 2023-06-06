رئيسة هندوراس تزور الصين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان

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قالت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو، يوم الاثنين، إنها تعتزم زيارة الصين لأول مرة، بعد قطع بلادها للعلاقات الدبلوماسية مع تايوان.

وقالت كاسترو عبر تويتر، إن الرئيس الصيني شي جين بينج دعاها لزيارة الصين في "مهمة خاصة" تبدأ يوم الجمعة. وتابعت أن هندوراس بحاجة إلى توسيع علاقاتها السياسية والعلمية والتقنية والاقتصادية والثقافية.

وقطعت الرئيسة اليسارية لهندوراس العلاقات مع تايوان في مارس الماضي، للدفع بعلاقات أوثق مع بكين.

وافتتحت بكين سفارة جديدة لها في تيجوسيجالبا، عاصمة هندوراس، يوم الاثنين.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها وترفض الإبقاء على العلاقات الرسمية مع أي دولة تعترف دبلوماسيا بتايوان بشكل رسمي.