الأوكرانيون يفرون من الفيضانات بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا

دفق سيل من الماء عبر فجوة في سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبرو الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية في جنوب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مما أدى لغرق مساحات واسعة من منطقة القتال وأجبر القرويين على الفرار.



وتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد من الداخل في جريمة حرب متعمدة. وذكر مسؤولون عينتهم روسيا روايات متضاربة عن الحدث، وارجع بعضهم السبب للقصف الأوكراني، بينما قال آخرون إن السد انهار من تلقاء نفسه، بحسب وكالة رويترز.



ولم يقدم أي من الجانبين دليلا علنيا بعد يثبت اتهامه. وتحظر اتفاقيات جنيف صراحة استهداف السدود في الحرب لخطرها على المدنيين.



وقبل حلول الظهيرة، كان رصيف أحد روافد دنيبرو قد غمرته المياه بالفعل في مدينة خيرسون بالمنطقة التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.



وقالت ليديا زوبوفا التي كانت تنتظر خروج قطار من المدينة بعد مغادرتها قريتها انتونيفكا التي غمرتها المياه "غمرت المياه مدرستنا المحلية وملعبنا في وسط المدينة.. غمرت المياه الطريق بالكامل وتعطلت حافلتنا".



ونشرت الشرطة الأوكرانية مقطعا مصورا لضابط يحمل امرأة مسنة إلى بر الأمان ولآخرين ينقذون كلابا في قرى تخليها السلطات مع ارتفاع منسوب المياه. واتهم وزير الداخلية إيهور كليمينكو روسيا بقصف المناطق التي يُخلي الناس منها وقال إن ضابطي شرطة أصيبا.



وعلى ضفة نهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا، قال رئيس بلدية نوفا كاخوفكا الذي عينته موسكو إن منسوب المياه ارتفع إلى 11 مترا. وقال سكان لرويترز عبر الهاتف إن بعضهم قرر البقاء على الرغم من أن المحتلين الروس أمروا بالخروج.



وقال رجل يدعى هليب عن المواجهات مع القوات الروسية "يقولون إنهم مستعدون لإطلاق النار دون سابق إنذار. إذا اقتربت بمقدار متر واحد مما هو مسموح به، فإنهم يبدأون على الفور بالسباب. ما زال غير مسموح لنا بالذهاب إلى المتجر، لكننا لا نعرف الأوامر التي ستصدر بعد ذلك".



وقالت يفينيا، وهي من السكان، إن المياه كانت مرتفعة في الشارع الرئيسي الذي كان يسير فيه جنود روس بأحذية مطاطية عالية. وأضافت "إذا حاولت الذهاب إلى مكان لا يسمحون به، فإنهم يوجهون بنادقهم الآلية إليك على الفور... يتدفق مزيد من المياه كل ساعة".



وكتب أحد الأشخاص على صفحة حديقة حيوان كازكوفا ديبروفا على فيسبوك يقول إن الحديقة الواقعة على ضفة النهر التي تسيطر عليها روسيا غمرتها المياه بالكامل وأن جميع الحيوانات البالغ عددها 300 قد نفقت.



وقال مسؤول إقليمي عينته روسيا اليوم الثلاثاء إن بلدة أوليشكي الصغيرة الواقعة على ضفة نهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا غمرتها المياه بالكامل تقريبا.



وقال أندريه أليكسينكو، رئيس الحكومة التي عينتها لمنطقة خيرسون الأوكرانية، على تيليجرام "الإخلاء.. لا يمكن تنفيذه إلا باستخدام معدات خاصة".



ويمد سد نوفا كاخوفكا شبه جزيرة القرم ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية بالمياه، وتخضع كلتاهما لسيطرة روسيا، والخزان الضخم خلف السد ممتد بطول 240 كيلومترا وعرض 23 كيلومترا.



وطلبت كل من أوكرانيا وروسيا من مجلس الأمن الدولي الاجتماع لمناقشة قضية تدمير السد. واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب "عمل إرهابي بيئي وتكنولوجي"، فيما وصفته روسيا بأنه "عمل تخريبي نفذته أوكرانيا"، بحسب الطلبين الذين اطلعت عليهما رويترز.



ويعتزم وزير البيئة الأوكراني روسلان ستريليتس عقد مؤتمر صحفي في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.