 المنيا.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ملوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 4:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

المنيا.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ملوي

ماهر عبدالصبور
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 4:29 م


تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والري والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الري بقرية اتقا وعزبة عبد الواحد وعزبة رستم، حيث أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على الري بمساحة 532 مترا، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك