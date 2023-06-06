

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والري والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الري بقرية اتقا وعزبة عبد الواحد وعزبة رستم، حيث أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على الري بمساحة 532 مترا، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.