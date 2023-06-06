قال المخرج خالد يوسف، إن أول بيان صدر من المتظاهرين داخل وزارة الثقافة، نص على استمرار اعتصامهم حتى يوم 30 يونيو، وخروجهم إلى الصفوف الأولى عندما يخرج الشعب لإسقاط النظام.

ولفت خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، إلى أن وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم، طلب لقاء القوى الوطنية وقادة تمرد، لكنهم رفضوا.

وأوضح أن «تقديرهم للموقف أن الشرطة ستضرب المتظاهرين في 30 يونيو»، لافتًا إلى أن مانشيت الصحف حينها كان: «تمرد ترفض لقاء وزير الداخلية».

وأكمل: «كلمني اللواء علاء محمود مسئول العلاقات العامة، وكان صديقي، قال لي الناس رافضة تقابل وزير الداخلية، وهو عنده كلام مهم ممكن تقابله؟ رجعت للناس، وقلت يبدو أن فيه كلام لابد نسمعه، وافقوا على ذهابي، وذلك اللقاء اعتبره خالد الشاطر أنه مؤامرة من الدولة والجيش على الإخوان».

واستطرد: «وزير الداخلية أراد أن يطمئن المتظاهرين أنهم سيكونون في حماية الشرطة حال حدوث عنف تجاههم، وكانت وجهة نظره، أن المتظاهرين عندهم فكرة مسبقة أن الشرطة هتضربهم فيبدأوا هم الاحتكاك بالشرطة، وتندلع معركة لا داع لها».

وأضاف: «لما عدت لجبهة الإنقاذ أخبرتهم بما دار، وسألوني صدقتهم؟ فأجبت أنا صدقته بنسبة مليون في الـ100، وأنا رجل بفهم في الكذب، كان صادق ويريد يطمئن المتظاهرين حتى لا يبدأوا بالعنف».

واختتم: «بدأت المسيرة تتحرك، وتحركت مجموعة أخرى من ميدان الجلاء، وجدت مجموعة ضباط صغار خارجين من نادي ضباط الشرطة في شيراتون القاهرة، عندما رأوا المتظاهرين، يهتفون يسقط النظام، هتف الضباط أيضًا يسقط النظام، والمتظاهرين حملوا الضباط على أكتافهم».

ويذاع برنامج «الشاهد» تقديم الإعلامي محمد الباز يوميًا على قناة «إكسترا نيوز»، بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.