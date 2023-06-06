قال الفنان أحمد العوضي، إن وسائل التواصل الاجتماعي؛ بمثابة أداة للتعارف على ثقافات وحياة الآخرين ووسيلة للاطلاع على الأحداث فور وقوعها، لكنها على جانب آخر؛ تتسبب في خلق نوع من التقاعس وإلغاء وتدمير الإنسانيات بين البشر.

وتابع خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة «دي إم سي» مساء الإثنين: «كل شيء عن طريق السوشيال ميديا، أصبحت بتكسل تزور صاحبك وأهلك، أو حتى تتكلم في التليفون»، مشيرا إلى أن خطورتها؛ تكمن في بناء أحكام مسبقة وانطباعات وهمية لدى الجمهور؛ استنادًا إلى تعليق أو صورة شخصية.

وأضاف أن: «مواقع التواصل الاجتماعي؛ مجتمع كثير الشائعات، والناس بتكسل تعرف الحقيقة، سيدنا عمر -رضي الله عنه- قال: (تكلم حتى أعرفك) الكلام مهم، لأن الحكم لا يكون بناء على صورة أو موقف».

وأكد أن التعليقات السلبية لا تثير في نفسه الشعور بالغضب، موضحا أنه ينظر إليها من منظور احترام الرأي الآخر، معقبا: «أنا أحترم أي رأي، لو حوالينا عشرة أشخاص؛ ليس من المفروض أن يجمعوا كلهم على حبي، لكن أنا عايز السبعة يستمروا يحبوني؛ لأن دول اللي أنا بشتغل علشانهم، أما الثلاثة اللي مش بيحبوني؛ فأنا لا أكره أحد لأني مقدرش احجر على رأيه».

وأضاف أن طبيعة تكوينه الشخصي؛ تمنعه من الإلقاء باللوم على الآخرين، مؤكدا أن زرع الشكوك في مخيلة الإنسان بشأن استهدافه أو محاربته من آخرين؛ يعد ضعف، معقبا: «أنا دائما أحاول إصلاح ما قصرت في تأديته؛ لأني لست شخصًا كاملا، ولا أبرر موقفي بمحاربتي أو اضطهادي، ليه أعيش ضعيف، لو شخص هاجم لمجرد الهجوم؛ فهو على رأسي لا يوجد أية مشاكل».

وبشأن توجيهه نصيحة للشباب، دعا إلى ممارسة الرياضة محذرًا من الوقوع في براثن المخدرات، قائلا: «الرياضة عمود الحياة الرياضة تحرك الشاب وتجعل منه إنسانًا؛ لازم تلعب رياضة، وبحذر في نفس الوقت من المخدرات لأن أنت قوتك في هيبتك، وهيبتك وأنت واعٍ، الشيء الوحيد الذي يهد الشاب سكة المخدرارت».