زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا أكبر كارثة بيئية من صنع الإنسان

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، باللائمة على موسكو في انفجار سد كاخوفكا، وهو سد رئيسي على نهر دنيبرو، وشبه ذلك باستخدام سلاح من أسلحة الدمار الشامل.



وقال في مؤتمر أمني في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا اليوم، حيث ظهر باستخدام تقنية الإنترنت، "هذه أكبر كارثة بيئية من صنع الإنسان في أوروبا منذ عقود".



ورفض زيلينسكي المزاعم التي نشرها الكرملين بأن أوكرانيا دمرت السد بنفسها، مما تسبب في موجة فيضانات مدمرة.



وذكر مكتبه الرئاسي أن "روسيا تسيطر على سد كاخوفكا مع محطة الطاقة الكهرومائية منذ أكثر من عام".