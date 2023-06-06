 ولي العهد السعودي والرئيس الفنزويلي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي والرئيس الفنزويلي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين


نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 4:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 4:43 ص

بحث ولي السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء ، مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، الذي يزور المملكة حاليا ، تعزيز التعاون بين البلدين إضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن " ولي العهد والرئيس الفنزويلي استعرضا "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات"، كما تبادلا وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب ولي العهد، بالرئيس الفنزويلي في زيارته للمملكة، فيما عبر الرئيس نيكولاس مادورو عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وكان مادورو قد وصل إلى جدة يوم الاثنين في زيارة الى المملكة تدوم يومين.


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