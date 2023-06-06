الفيدرالي للسجون في أمريكا: العثور على الجاسوس الأكثر ضررًا في تاريخ المكتب ميتًا في زنزانته

أفاد المكتب الفيدرالي للسجون في أمريكا بأنه تم العثور على روبرت هانسن، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تجسس لصالح روسيا والاتحاد السوفيتي السابق، ميتًا في زنزانته يوم الإثنين.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن بيان المكتب أنه تم العثور على هانسن في وضع يشبه الإغماء في السجن الفيدرالي في فلورنسا، بكولورادو، فيما أعلن بعد ذلك عن وفاته بعد محاولة اتخاذ تدابير لإنقاذه.

وطلب الموظفون خدمات طبية طارئة وتواصلت جهود الإنقاذ، لكن أعلن في وقت لاحق وفاة السجين من قبل عاملين طبيين خارجيين في حالات الطوارئ، كما جاء في البيان.

كان الرجل البالغ من العمر 79 عامًا محتجزًا في مجمع سجن فولورنس لأكثر من عقدين، منذ عام 2002، حيث أقر بأنه مذنب في 15 تهمة تجسس في عام 2001 وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إطلاق سراح مشروط.

ويصف مكتب التحقيقات الفدرالي هانسن بأنه "الجاسوس الأكثر ضررًا في تاريخ المكتب،" حيث قام تحت اسم مستعار، بتزويد الروس بمعلومات أمنية عالية السرية "مقابل أكثر من 1.4 مليون دولار نقدًا، وأموال مصرفية، وألماس"، وتعود أنشطته التجسسية إلى عام 1985، وفقًا لصفحة مكتب التحقيقات الفيدرالي.