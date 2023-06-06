اندلاع الاحتجاجات مجددا في لايبتسيج الألمانية بعد شغب من اليساريين يوم السبت

خرج حوالي ألفي شخص إلى الشوارع مجددا في مدينة لايبتسيج يوم الاثنين في موجة احتجاجات جديدة، وذلك بعد يومين من اندلاع أعمال شغب عنيفة قام بها متطرفون يساريون هزت المدينة الواقعة في شرق ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم مبادرة "لايبتسيج تأخذ مكانها"، التي نظمت تجمع يوم الاثنين، "إننا غاضبون ومنزعجون ومصدومون لما حدث مساء السبت، ونحن سعداء لأنه يمكننا أخيرا التظاهر مرة أخرى".

وتابعت أن الحدث كان موجها ضد تقييد حرية التجمع، في إشارة إلى حظر الاحتجاج الذي فرضته سلطات المدينة على مظاهرة يسارية كانت مقررة يوم السبت، تسمى بـ"اليوم إكس". وكانت أعلى محكمة في ألمانيا قد أيدت الحظر بسبب مؤشرات على أعمال عنف.

وقال المنظمون إن متظاهري يوم الاثنين كانوا يخططون للتوقف عند مقر الشرطة وهم في طريقهم إلى وسط المدينة.

ودعا منظمو الاحتجاج المشاركين إلى الاستمرار بشكل سلمي والامتناع عن إلقاء الأجسام أو التنكر. وقالوا "نريد أن نقوم بمظاهرة منظمة".

وخلال أعمال الشغب في لايبتسيج أيام الأربعاء والجمعة والسبت، تعرض ضباط الشرطة لهجوم بالحجارة والألعاب النارية، وتم إضرام النيران في متاريس.

وذكرت النيابة العامة أن عشرة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و 36 عاما اعتقلوا. وأنهم متهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة للسلم، والاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، وفي بعض الحالات، محاولة الضرب.

وتم تعليق مذكرتي توقيف أخريين مؤقتا.

وجاءت الاحتجاجات في الأصل اعتراضا على عقوبة سجن طويلة ضد طالبة يسارية لقيادتها مجموعة تبين أنها نفذت هجمات عنيفة على أشخاص اعتبروهم نشطاء يمينيين.

وحكم على الطالبة /28 عاما/ والتي تعيش في لايبتسيج، والمتهمين الآخرين يوم الأربعاء الماضي لارتكابهم أعمال عنف.