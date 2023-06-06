الجزائري حسام عوار يقترب من الانضمام إلى روما

أكدت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن لاعب المنتخب الجزائري حسام عوار، لاعب نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، قد وقع مع فريق روما الإيطالي على عقد مدته 5 سنوات.

وكشفت صحيفة «ليكيب»، الفرنسية، أن عوار وقع على عقدا مدته 5 سنوات، بعد انتهاء تعاقده مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي. على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة في الساعات القادمة.

وبحسب «ليكيب» أنحسام عوار، المنتهي عقده مع نادي ليون الفرنسي، فضل حسم وجهته المقبلة، قبل الانضمام لأول مرة إلى منتخب الجزائر، وذلك بعد خوضه مباراة واحدة بقميص المنتخب الفرنسي، في مباراة ودية ضد منتخب أوكرانيا قبل عامين.

وأضافت الصحيفة أن صاحب ال24 عاما سيوقع عقدا طويل الأجل مدته خمس سنوات في صفقة انتقال حر، وسيعلن نادي العاصمة الإيطالية، عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية مع وصيف بطولة الدوري الأوروبي.

ويعد حسام عوار من ناشئي ليون، وتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2017، وشارك في 18 مباراة بالموسم المنتهي، حيث سجل هدفا إضافة إلى صنع تمريرة حاسمة واحدة.