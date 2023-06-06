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وزير المالية الروسي: الموقف مع الدين العام الأمريكي يأتي من السياسات الاقتصادية السيئة


نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 9:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 9:02 ص

 قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم، إن وضع الدين العام للولايات المتحدة كان نتيجة لسياسات اقتصادية سيئة، لكن من غير المرجح أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها.
وأضاف سيلوانوف، في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية: "من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة بالتخلف عن السداد، لأنها تطبع النقود وستطبع بقدر ما تحتاج، فالمسألة تتعلق بالتنظيم السياسي وما إذا كان العجز والديون يمكن أن يتجاوزا عتبات معينة".
ووفقًا لسيلوانوف، فإن هذا هو سبب اعتبار روسيا أنه من المهم تطوير التسويات بالعملات الوطنية.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع، أول أمس السبت، على مشروع قانون، وأقره الكونجرس، لرفع سقف الدين القومي الأمريكي.


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