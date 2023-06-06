الكرملين يتهم أوكرانيا بارتكاب أعمال تخريبية وتدمير سد كاخوفكا

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اتهم الكرملين أوكرانيا بارتكاب "أعمال تخريبية"، وقال إن كييف مسؤولة عن تدمير سد كبير في جنوب أوكرانيا المحتل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نعلن رسميا أن هذه هي حالة تخريب متعمد من جانب أوكرانيا، تم التخطيط لها وتنفيذها بأوامر.. من نظام كييف".

وأوضح بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بجميع التطورات بشأن سد كاخوفكا.

وتقتنع أوكرانيا والعديد من المراقبين الغربيين بأن القوات الروسية قامت بتفجير السد في الصباح الباكر، وذلك من المحتمل أن يكون بغرض عرقلة هجوم مضاد أوكراني كان مخططا له.