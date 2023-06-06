أعلن حاكم ولاية نيوهامبشاير الأمريكية، كريس سنونو أنه لن يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مشددا على أهمية هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب.



وأضاف سنونو في مقال نشره بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الاثنين، أن "الطريق نحو الفوز خالي، لكني أعتقد أنه يمكنني التأثير بشكل أكبر على مستقبل الحزب الجمهوري وعملية الترشيح لانتخابات الرئاسة 2024 ليس بصفتي مرشحا رئاسيا، بل حاكم أول ولاية في البلد بالانتخابات التمهيدية".



وتابع: "حاكم لا يخشى التحدث صراحة بشأن المشاكل، والمرشحين، واتجاه حزبنا، غير مقيد بقيود الحملة الرئاسية".



ولفت إلى أن "استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى أن ترامب هو المرشح الجمهوري الأبرز في سباق 2024، لكنه لم يف بوعوده بتأمين الحدود وأضاف 8 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، ومع ذلك يريد أربعة أعوام أخرى"، في إشارة لتطلعه للعودة مجددا إلى البيت الأبيض.



وأشار إلى أن ترامب يواجه أيضًا تحقيقات عدة، ويواصل الترويج لنظرية المؤامرة القائلة إنه فاز في انتخابات 2020، قائلا: "إذا كان هو المرشح، سيخسر الجمهوريون مجددا. كما حدث في (انتخابات التجديد النصفي للكونجرس) عامي 2018 و2022، والرئاسة عام 2020، لكنني لست مستعدا للسماح بحدوث ذلك بدون خوض معركة".



وأوضح سونو أنه باختياره عدم السعي وراء نيل الترشيح للرئاسة، يمكنه أن يكون أكثر فاعلية للحزب الجمهوري بطرق أخرى، قائلا إنه يخطط لمنح تأييده ودعمه للمرشح الذي يعتقد أنه يحظى بأفضل فرصة للفوز في نوفمبر 2024.



ورأى سنونو أن الجمهوريين، ومن أجل تحقيق الفوز، بحاجة إلى رسالة تجذب الناخبين الجدد، وأنه يمكن فعل ذلك بدون التضحية بالمبادئ المحافظة التقليدية المتمثلة في حرية الفرد، والضرائب المنخفضة، والرقابة المحلية.



وأكد سونو: "يتعين علينا التخلي عن القضايا المبتكرة فقط من أجل عناوين الشبكات الاجتماعية، مثل حظر كتب، أو إصدار قرارات مناهج دراسية للمناطق التعليمية المحلية التي تبعد مئات الأميال عن عواصم الولايات".



كما شدد على أنه يجب على الجمهوريين إعادة تبني الرقابة المحلية، والسماح للآباء في مجتمعاتهم الخاصة بتحديد ما هو صحيح، لافتا إلى أنه جيل الألفية والجيل زد، في عام 2024، سيمثلون كتلة تصويت مهمة، وأنه لا يجب على الجمهوريين التنازل عن هذه الكتلة.



وتابع: "يجب أن يدرك الجمهوريون أنه في كل مرة يتحدثون فيها عن حظر الإجهاض، ينضم ناخب مستقل إلى الديمقراطيين".



ولفت سنونو إلى أنه يتعين على الجمهوريين تقديم نموذج متفائل يعطي الأولوية للقضايا المرتبطة بهؤلاء الناخبين مثل تناول أزمة التشرد، والمسؤولية المالية، وخفض التضخم، وتأمين الحدود، وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، كل ذلك مع الدفاع عن حرياتهم الشخصية، قبل أن يبتعدوا بشكل دائم عن الحزب الجمهوري".



وقال حاكم ولاية نيوهامبشاير إنه لا يمكن لأحد منع المرشحين من دخول هذا السباق، لكنه رأى أنه يتعين على المرشحين الذين ليس لديهم طريق للفوز أن يكون لديهم الالتزام بالانسحاب.



وأضاف أن "العديد من المرشحين الآخرين الذين دخلوا هذا السباق يترشحون ببساطة ليصبحوا نائب ترامب، وهذه ليست قيادة بل ضعف".



وتابع: "العديد من المرشحين خائفين من مواجهة ترامب، ويستسلمون لهجماته".



وأشار إلى أنه سيحظى بمزيد من المصداقية لانتقاد ترامب بما أنه ليس مرشحا؛ وذلك للمساعدة في تحريك النقاش نحو المستقبل الذي يعتقد أنه يجب على الحزب الجمهوري تبنيه.