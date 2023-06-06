المؤبد لمغتصب طفل بعمر 3 سنوات في شرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لقيامة بخطف طفل والتعدي عليه جنسيًا بعد تناوله المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ، والحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه في قضية تعاطي المواد المخدرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس محكمة جنايات جنوب سيناء، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، والمستشار شريف أمام أحمد، والمستشار أحمد فاروق الشهبه، ومحمود السعدني وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار ومينا وليم.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 فبراير الماضي، عندما لاحظت السيدة "م . ج " مواليد 97 اختفاء ابنها الطفل ميخائيل، والذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات عندما كان متواجد مع خالته بإحدى الكافتيريات في خليج نعمة بشرم الشيخ، وتبين أن شخص يدعى "ع .س . ع" الذي كانت تأتمنه على طفلها اصطحبه ولم يعد به، وقامت بالاتصال به أكثر من مرة لكنه لم يرد عليها وقام بغلق الهاتف.



وعلى الفور توجهت الأم إلى قسم الشرطة وحررا محضرًا تتهم فيه المدعو "ع .س . ع" باختطاف ابنها، والذي اعتاد اصطحاب طفلها لمشاهدة الكلاب لكون ابنها متعلق بالكلاب، لافتة إلى أنها تركت طفلها مع خالته وذهبت إلى منطقة حي النور لشراء بلالين وتجهيز تورتة عيد الميلاد، لكونها تقوم بإعداد حفل عيد ميلاد لشقيق المجني عليه.



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال العاملين بالكافتيريا أكدوا أن المتهم اختفى وبصحبته الطفل، وبعد مراجعة الكاميرات تبين أن المتهم استقل إحدى السيارات وتوجه إلى منطقه سكن العاملين، تواصل رجال مباحث السياحة مع المدعو "ع .س . ع"، والذي أبلغهم أنه كان يقوم بإطعام الطفل في مطعم ماكدونالدز.



وتمكن ضباط مباحث السياحة بالاشتراك مع مباحث قسم أول شرم الشيخ، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف أنه قام باصطحاب الطفل لشراء الحلوى له، وذهب به إلى أحد أصدقائه بمنطقة سكن العاملين لشراء الحشيش، فوجد مجموعة من أصدقائه يتناولون الحشيش فجلس معهم وتناول الحشيش، وأبلغه أحد المتواجدين أن وجود الطفل في هذا المكان به خطر على صحته، فذهب به إلى الحمام وطلب منه خلع ملابسه واعتدى عليه جنسيًا وسط صراخ الطفل، وبعد ذلك عاد بالطفل إلى منطقة خليج نعمة، وجرى القبض عليه، واعتراف المتهم بارتكابه للواقعة، وهو تحت تأثير المخدر.



وجرى تحويل الطفل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لبيان ما به من إصابات.