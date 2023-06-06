رئيس هيئة الشراء الموحد: الاهتمام بصناعة الأجهزة الطبية كان تكليفا رئاسيا

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إنّ الاهتمام بصناعة الأجهزة الطبية وتحديدا الاستراتيجية كان تكليفا رئاسيا.

وأضاف خلال انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة ترسيات الهيئة في صناعة هذه الأجهزة تبلغ نسبا جيدة، وسيتم العمل لى زيادتها في الفترة المقبلة.

وأوضح أنّ هذه الصناعات تشمل ترابيزات العمليات 30%، وأجهزة حضانات الأطفال 10%، وأجهزة تعقيم مركزي 10%، فضلا عن أجهزة تنفس صناعي وآلات جراحية ووحدات أسنان ووحدات كشف أنف وأذن.

ويُقام المؤتمر بدءا من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك بمشاركة أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث.

ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض والمؤتمر، كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، والصناعات المغذية والتعبئة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، حيث تقدم الجلسات العلمية بواسطة "الجمعية الطبية المصرية EMA".