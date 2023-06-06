رئيسة الهند: مستعدون للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة سورينام

عبَّرت الرئيسة الهندية دروبادى مورمو، اليوم، عن استعداد بلادها للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة سورينام (الواقعة شمال أمريكا الجنوبية)، التي تقوم بزيارة رسمية لها حاليا.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقتها الرئيسة الهندية بمناسبة توقيع أربع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الصحة والزراعة وبناء القدرات، بعد إجراء محادثات بين الرئيسة الهندية ورئيس سورينام تشاندريكابيرساد سانتوخي.

وعبَّرت الرئيسة الهندية عن سعادتها لقيامها بأول زيارة رسمية تقوم بها كرئيسة هندية إلى سورينام، قائلة إن سورينام تشبه الهند كدولة متنوعة يتعايش فيها معتنقو ديانات متعددة ممن يتحدثون لغات مختلفة، مضيفة أن الصداقة المعاصرة والمتنوعة بين الهند وسورينام تستند إلى روابط تاريخية وثقافية قوية.

وتابعت الرئيسة الهندية أن التعاون مطلوب من أجل زيادة التجارة بين البلدين، وأن التعاقدات التي جرت خلال هذه الزيارة ستؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك مجالا لمزيد من التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والزراعة والصناعة.