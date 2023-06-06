نذر الركود الاقتصادي تخفض أسعار النفط مجددا بعد انتعاشة قرار خفض الإنتاج السعودي

بنك «يو بى إس» السويسرى يتوقع صعوده إلى 95 دولارا نهاية 2023



سيطرت نذر الركود الاقتصادى على نفسية المتعاملين فى أسواق النفط العالمية، وضيعت تأثير قرار السعودية بالخفض الإضافى الطوعى للإنتاج بنحو مليون برميل يوميا؛ خلال شهر يوليو المقبل، ما دفع الأسعار إلى الهبوط أمس فى بداية التعاملات، بعد مكاسب قصيرة فى جلسة أمس الأول.

وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 23 سنتا أو 0.3% إلى 76.48 دولار للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 25 سنتا أو 0.4%، ليسجل 71.90 دولار للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع بنحو 2.6 دولار يوم الإثنين، بينما زاد الخام الأمريكى بنحو 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى 9 ملايين برميل يوميا فى يوليو.

وفى الاجتماع الوزارى لتحالف أوبك+، الذى انعقد مساء يوم الأحد؛ برئاسة وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس المشارك نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، تم الاتفاق على تمديد الخفضين الملزم والطوعى السابقين.

وقرر التحالف فى أكتوبر الماضى خفضا ملزما لكل الأعضاء بمقدار مليونى برميل يوميا، يبدأ فى نوفمبر التالى ويستمر حتى نهاية 2023، كما قرر بعض الأعضاء خفضا طوعيا فى أبريل الماضى بنحو 1.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالى.

فيما قررت السعودية خفضا إضافيا بمقدار مليون برميل يوميا فى يوليو، قابلة للتمديد، وبذلك يصل خفض التحالف الذى يسيطر على 40% من الإمدادات العالمية إلى 4.5% من حجم الطلب العالمى.

وكان رد فعل السوق فى البداية إيجابيا للغاية، ولكنه تراجع بعد ذلك بسبب التقييمات التى تم إجراؤها على السياق الاقتصادى وقدرة الطلب لدى المستوردين الرئيسيين.

ولا يزال انتعاش النمو الاقتصادى الصينى متفاوتا وغير مستقر، وهو الذى يراهن عليه العالم فى إزاحة الركود ورفع الطلب على السلع، كما تعانى باقى الدول من الأمر ذاته.

أما بالنسبة لبنك يو بى إس السويسرى، لا يغير أداء الذهب الأسود أمس توقعاته على المدى الطويل، حيث يرى أنه سيصل إلى 95 دولارا بنهاية العام الحالى.

كما كتب محللو يو بى إس فى مذكرتهم اليومية عن أوروبا أنه «على الرغم من رد فعل السوق المتواضع، فإننا نعتبر ذلك نتيجة تصاعدية للغاية. حيث يمكن تمديد التخفيض السعودى بمقدار 1 مليون برميل فى اليوم فى يوليو إذا لزم الأمر، وتشير النغمة السائدة فى المؤتمر الصحفى إلى وحدة المنتجين. كما نعتقد أن الطلب على النفط لا يزال قويا، وأن الطلب الطوعى يجب أن يساعد تخفيضات الإنتاج فى تشديد السوق فى ساعتين».

ويحتفظ البنك بالنفط ضمن فئات الأصول المفضلة لديه على الرغم من الانخفاض بنسبة 9٪ منذ بداية العام حتى تاريخه فى عقد بحر الشمال، ويتوقع أن يكون سعر خام برنت 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2023.