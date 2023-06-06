مسئول باكستاني: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير أقصى قدر من الدعم للفقراء في موازنة 2023-24

أكد حاكم أقليم السند السابق، الزعيم البارز في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية محمد الزبير، أن الحكومة الباكستانية تبذل قصارى جهدها لتوفير أقصى قدر من المساعدة للفقراء في الموازنة الجديدة، وبذل جهود شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن الزبير قوله اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الحالية ورثت اقتصادا هشا لأن الحكومة السابقة لحركة إنصاف الباكستانية خلفت عبئا كبيرا من القروض.

وقال إن الحكومة تتخذ خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار المالي للبلاد.

وأوضح الزبير أن الحكومة ملتزمة بشكل صارم بضمان الانضباط المالي من خلال سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز المستوى العام للنمو في البلاد.

وردا على سؤال، قال الزبير إن رئيس الوزراء شهباز شريف استأنف جميع المشاريع المهمة لعامة الشعب.

وأشار حاكم السند السابق، إلى أن الحكومة الحالية اتخذت بعد فترة وجيزة من وصولها إلى مقاليد السلطة بعض القرارات غير الشعبية وتبنت مسارا للاستقرار في البلاد.