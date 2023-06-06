الخارجية الأمريكية ترحب بخطوات السعودية لدعم أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالخطوات التي اتخذتها السعودية لدعم أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع السعودية لحل الصراعات الإقليمية والتعامل مع التحديات العالمية.

وأضافت أن كلا البلدين يعملان معا لإنهاء الصراع في السودان، بما في ذلك التفاوض على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتمكين المساعدة الإنسانية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأوضح البيان أن المملكة دعمت جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن والتي أتاحت على مدى عام من خفض التصعيد وخلق أفضل فرصة للسلام منذ بدء الحرب.

وقالت الخارجية، في بيانها: "نرحّب بالخطوات التي اتخذتها السعودية لدعم أوكرانيا، بما في ذلك التعهد بتقديم 400 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، مع دعم قرارات الأمم المتحدة الرئيسية التي تدعو روسيا إلى إنهاء غزوها الشامل".