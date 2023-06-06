شولتس: تفجير سد كاخوفكا عمل متعمد من روسيا لوقف الهجوم العسكري الأوكراني

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن تفجير سد كاخوفكا في منطقة تخضع للاحتلال الروسي هو عمل متعمد من جانب روسيا من أجل وقف الهجوم العسكري الذي تزمع أوكرانيا شنه.

وفي تصريحات لقناة "آر تي إل" المزمع إذاعتها مساء اليوم الثلاثاء، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "هذا بالطبع، بناء على كل ما يمكن افتراضه، هو عدوان من الجانب الروسي لوقف هجوم الأوكرانيين الرامي إلى الدفاع عن بلادهم".

ووصف شولتس الهجوم على سد كاخوفكا بأنه "واحد من الهجمات التي كنا نتخوف منها على مدار فترة طويلة"، مشيرا إلى أن الهجوم له تداعيات سيئة على كل من كان يعيش في محيط السد "هذا يظهر أن هذا بُعْد جديد".

كان شولتس اتهم روسيا في وقت سابق من اليوم بتكثيف مهاجمتها لأهداف مدنية في أوكرانيا وذلك بعد تدمير السد، وذلك خلال مشاركة شولتس في فعالية "منتدى أوروبا" الذي تنظمه إذاعة "دبليو دي آر" في برلين، حيث كان يرد على سؤال حول النتائج المحتمل ترتبها على تفجير السد.

وأضاف شولتس أن القوات المسلحة الروسية تهاجم أيضا مدنا وقرى ومستشفيات ومدارس وبنى تحتية في أوكرانيا" ولهذا السبب فإن هذا أمر له بُعْد جديد لكنه يتماشى مع الطريقة التي يدير بها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الحرب".

كان السد ومحطة مياه مجاورة تعرضا للتدمير في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا التي تخضع للاحتلال الروسي. وهناك تخوف من حدوث فيضانات بسبب ذلك.

وحسب البيانات الأوكرانية، هناك نحو 16 ألف شخص يعيشون في "المنطقة الحرجة" المحيطة بالموقع بالقرب من مدينة نوفا كاخوفكا.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن تدمير السد.

وثمة تكهنات تقول إن الحادثة يمكن أن تكون عملا تخريبيا روسيا لإبطاء هجوم أوكراني مضاد مُحْتَمَل وقوعه.

وتشن روسيا حربا على أوكرانيا المجاورة منذ أكثر من 15 شهرا.