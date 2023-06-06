الأمن العام يكشف غموض العثور على جثتين مصابتين بطلقات نارية في قنا

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• المتهمون استدرجوا المجني عليهم عبر فيسبوك بزعم عرض سيارة للبيع

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن قنا، في كشف غموض العثور على جثتين مصابتين بطلقات نارية في قنا.

وتلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثتين لشخصين مقيمين بنطاق محافظتى أسيوط والقليوبية، بهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم بأحد الطرق بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة المركز.

تم استهداف المتهمية وضبط 4 أشخاص منهم، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات، هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة بعد استدراجهم للمجنى عليهما من خلال موقع "فيسبوك" بزعم عرض سيارة للبيع واصطحابهما لمكان العثور ولدى وصولهم أطلقوا عليهم أعيرة نارية من البندقية المضبوطة بحوزتهم فأودى بحياتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.