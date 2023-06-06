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راموس: ريال مدريد يعرف كيف يفوز.. وكين هداف رائع

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:43 م

نصح الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان السابق، النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، بقبول الانتقال لصفوف ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة إدارة ريال مدريد في التعاقد مع كين هذا الصيف، وذلك لتعويض رحيل النجم الفرنسي بنزيما.

وقال راموس في تصريحات لـ صحيفة «ميرور» البريطانية: «نصيحتي لأي لاعب ألا يرفض اللعب لصفوف ريال مدريد، لأنه نادٍ يعرف كيف يفوز بالألقاب».

وعن رأيه في هاري كين، قال: «إنه يتمتع بحضور جسدي مذهل، كما أنه مميز فنيا للغاية، إنه هداف رائع».


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